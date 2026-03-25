Активираха мярката от 20 евро заради скъпите горива. Кой може да се възползва

Влиза в сила помощта за най-нуждаещите се заради високите цени на горивата. Това обяви на брифинг министърът на финансите Георги Клисурски.

Мярката се активира в подкрепа на българските граждани, обясни той.

Вчера, 24 март, беше третия пореден ден, в който цената на дизела на дребно е 1,60 евро. Съответно от днес вече мярката, която е в подкрепа на най-нуждаещите се физически лица, в размер на 20 евро на месец, е активна. НАП вече публикува ценитена дребно и на бензина, и на дизела на своя сайт, обясни Клисурски.

Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов обясни, че две категории лица ще имат право да получат тази компенсация.

Първата категория са хора, които имат банкови сметки в Агенция "Социално подпомагане" и получават средства от нея. Те няма нужда да подават заявления - автоматично ще получат по сметките си тези 20 евро, каза Адемов.

Другата категория са хора, които нямат плащания от Агенция "Социално подпомагане". Те трябва да подадат заявления в същата агенция. Това заявление ще бъде предоставено еднократно. Няма да се налага всеки месец да се подава, ако следващия месец пак бъде активирана мярката.

Клисурски каза още, че все пак се наблюдава стабилизация на цените на горивата. Бензинът за последните 4 дни е 1,43 евро.

НАП извършва и проверки, над 800 бензиностанции са проверени, каза още той. Всяко повишение на цените е в резултат от обективни пазарни обстоятелства, а не от спекулативно поведение.

