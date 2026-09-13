Активираха мярката от 20 евро заради скъпите горива. Кой може да се възползва
Трети пореден ден цената на дизела на дребно е 1,60 евро
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Трети пореден ден цената на дизела на дребно е 1,60 евро
Какво се случва с двете операционни системи
Хасково. Ексчервеният депутат от Хасково Иван Илчев влезе в ролята на пожарникар-доброволец по неволя. Той загаси горяща кола на куриерска фирма по ир...