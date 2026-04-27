70-годишен юбилей за скандален политик. От какво живее

Бившият лидер на „Атака“ Волен Сидеров чукна 70 години, но признава, че се чувства като на 33 и е готов да съди календара за „манипулация“. Юбилеят на политическия бунтар е преминал без шумни тържества, в тесен семеен кръг.

Сидеров, който остана в историята с прозвището „Златния пръст“, в момента се е посветил на писането на книги и развива кариера като „ютубър“. Той подготвя мемоари със заглавие „Приключенията на Златния пръст“, в които с ирония разказва за бурните си години в парламента и заверата с ГЕРБ.

В личен план Волен Сидеров признава за две големи драми – бившите му съпруги са правили аборти без негово знание, което той категорично отрича като акт. Днес той живее под наем със съпругата си Деница и сина им Волен-младши, като се издържа от пенсия от 720 евро и авторски проекти.

Политикът, който възхвалява фигури като Тодор Живков и Бенковски, твърди, че тайната на младоликия му вид е в съзнанието. Сидеров остава остър критик на световната финансова върхушка и прогнозира тежки дни за Израел и САЩ в конфликта в Близкия изток.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com