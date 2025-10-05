Просветният министър с послание за Деня на учителя

България отбелязва с признателност Международния ден на учителя, в който благодарността се превръща в послание. Повече от 95 000 български учители празнуват своя професионален ден – ден на търпението, вдъхновението и вярата, че знанието е силата, която гради бъдещето.

„Бъдещето се ражда в класните стаи“

„Ако искаме да видим бъдещето, трябва да погледнем в класните стаи“, казва министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в своето тържествено обръщение.

В поздравлението си към учителите той изразява признание и дълбока благодарност за тяхната отдаденост: „Уважаеми учители, скъпи колеги, честит Международен ден на учителя! Благодарим Ви за търпението, за себеотрицанието и за любовта към призванието – да бъдеш учител! Казват, че ако искаме да видим бъдещето, трябва да погледнем в класните стаи. Защото то се ражда в тях. А вие сте хората, които го създават.“

Министър Вълчев подчертава, че трудът на българските учители е безценен – не само заради знанията, които предават, но и заради примера, който дават. „Вие не само учите бъдещи знаещи и можещи хора, вие възпитавате да бъдат добри и отговорни личности. Бъдете здрави, вдъхновени и горди с постиженията си! Защото вашите успехи са успехи за България!“

Българските учители – числа и призвание

По данни на Министерството на образованието и науката през учебната 2025/2026 година в детските градини и училищата у нас ще работят над 95 500 педагогически специалисти. От тях около 74 000 преподават в училища, а близо 20 000 – в детски градини. Това са хората, които всеки ден посрещат повече от 716 000 ученици – от първи до дванадесети клас – в над 2300 училища в страната.

Те са истинската опора на образованието, работещи често в трудни условия, но с неизчерпаема енергия. Техните усилия не се измерват в заплати, а в усмивките на децата и във вярата, че всяко утре може да бъде по-добро.

Ден на признателност и традиция

Международният ден на учителя се отбелязва по решение на ЮНЕСКО от 1994 г. – в знак на почит към учителите и тяхната роля за развитието на обществото. У нас този ден се чества от 2006 г. с решение на Министерския съвет, свързано с годишнината от подписването през 1966 г. на препоръката на ЮНЕСКО и Международната организация на труда за статута на учителите.

Днес, в класните стаи от най-малкото селце до най-големия град, ще звучи едно и също послание – „Благодаря“. Към онези, които ни научиха да четем, да мислим, да мечтаем. Защото всеки човек помни не само първия учебен звънец, но и първия учител, който му е подал ръка.

