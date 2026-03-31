Над 90 студенти участваха в третото издание на Coca-Cola Hellenic – UNWE Academy

С рекорден брой участници завърши третото издание на Coca-Cola Hellenic - UNWE Academy - образователна инициатива на Центъра за споделени услуги на Кока-Кола ХБК (БСО), Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и Междууниверситетския център за развитие на кариерата. Тазгодишното издание привлече над 100 кандидати, като повече от 90 студенти активно се включиха в обученията по трите ключови бизнес направления: Business Intelligence, Master Data и Finance.

Най-добре представилите се участници бяха отличени във всеки един от трите модула. В Business Intelligence първо място зае Виктория Рангелова, следвана от Давид Георгиев и Тетяна Кунева. В Master Data победител стана Виктория Керинова, с второ място за Виктория Петрова и трето място за Сюлейман Господев. Във Finance първото място беше присъдено на Женя Койчева, следвана от Анелия Иванова и Мартина Рангелова. Победителите във всяко направление получиха стипендии в размер на 750 евро като признание за отличното си представяне.

В рамките на програмата участниците развиха практически умения в анализа и презентирането на данни, работата с информационни системи и финансовите процеси, преминавайки през реални бизнес казуси, разработени от екипа на БСО. Дванадесет ментори от Центъра за споделени услуги - експерти с дългогодишен опит в областта на финансите, счетоводството, рипортинга и управлението на данни - създадоха практически ориентирани обучителни сесии, включващи симулации, задачи и посещения на място в централата на компанията в София.

В рамките на академията студентите разработиха общо 26 презентации по бизнес казусите, демонстрирайки високо ниво на аналитичност, креативност и ангажираност. След селективен етап 15 от тях достигнаха до финалното оценяване, а заключителното събитие премина с изключителен ентусиазъм и силна конкуренция.

Проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, поздрави участниците и подчерта значението на директния диалог между студентите и бизнеса. От страна на БСО бе откроена отличната синергия с УНСС, както и споделеният ангажимент към развитието на младите таланти - бъдещите професионалисти, които ще оформят бизнес средата в страната.

Кока-Кола ХБК последователно развива своя стратегически ангажимент към образованието и младежката заетост и чрез програмата #YouthEmpowered. Вече девет години инициативата подпомага младите хора в изграждането на ключови умения за успешна кариера, като до момента в България са обучени близо 36 000 младежи. Програмата продължава да дава възможност на участниците да развиват потенциала си, подкрепени от експерти и реални бизнес практики.

