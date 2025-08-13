Заловиха нагъл убиец на пътя в "Слънчев бряг"

Шофьорът убиец и беглец от кървавото ПТП на пътя Бургас - Слънчев бряг бързо бе заловен.

Това съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Бургас. Припомняме че, при инцидентът загина 77-годишна жена, която се е возела на мотор, който е бил пометен от лек автомобил.

Сблъсъскът стана на пътя между Поморие и Несебър, в отсечката между кръговото на Ахелой и с.Равда. Мотопед "Пежо", управляван от 77- годишен софиянец, с който се превозвала негова връстничка от София, е блъснат от неустановен до момента автомобил.

Вследствие на зловещия удар пътничката е откарана в УМБАЛ – Бургас, където починала от нараняванията си. Водачът на мотопеда е настанен за лечение в болница "Сърце и мозък" - Бургас с четири счупени ребра и фрактура на таза.

Водачът на колата избяга след катастрофата, но само няколко часа по-късно е бил установен. Той е опитал да заличи следите от инцидента в момента, в който е забелязал униформените служители.

Направени са му полеви тестове за наркотици и алкохол, пробите, от които са отрицателни.

Справка в досието му показва, че беглецът има и предишни провинения на пътя. Предстои да му бъде повдигнато обвинение.

