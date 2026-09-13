Заловиха нагъл убиец на пътя в "Слънчев бряг"
В момент, когато опитвал да заличи следите
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В момент, когато опитвал да заличи следите
65 нелегални имигранти бяха задържани тази сутрин на гарата в Свиленград, съобщава БГНЕС. Чужденците са са били във вагон на товарна композиция. Те б...
Полицейски служители на РУ-Сандански спипаха в момент на опит за извършване на кражба от частен дом в с. Ковачево гастрольор от гоцеделчевското село Л...
Жената, която снощи в Пловдив блъсна с автомобила си дете и избяга, вече е арестувана, потвърдиха за Дарик от полицията. Около 20:00 ч. в петъчната в...
Товарен бус "Форд Транзит", натъпкан с 37 нелегални имигранти, заловиха граничните полицаи на контролен пункт "Моста" на река Караагач край Царево. Во...
Служителите на реда са заловили 20-годишен с инициали Т.И. и 16-годишен с инициали Л.П. и двамата от добричкото село Стефаново. В петък вечерта в 18.4...
Мексиканските власти заловиха избягалия от затвора известен наркобарон Хоакин Гузман – Ел Чапо след 6 месеца преследване, съобщава АФП, цитирани от БГ...
Американските специални части са заловили терориста Абу Омар аш Шишани - един от лидерите на "Ислямска държава" в иракската провинция Киркук, предаде...
Полицаи заловиха 32-ма бежанци от Ирак до устието на река Караагач край Китен. Мигрантите, сред които 7 жени и 9 деца, пътували с микробус със словашк...
Полицията от Нови пазар е заловила 42-годишен мъж, който е обявен за общодържавно издирване. Това съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР-Шумен. Служите...
Благоевград. Бандит от Дупница задържаха благоевградски полицаи. В резултат на проведени издирвателни мероприятия криминалисти са заловили 29-годишния...