Закъсаха го! Кокошкар обра салон за красота

Мъж на 36 години от село Приселци, община Аврен, е задържан за срок до 24 часа за извършен въоръжен грабеж, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на полицията във Варна. Сигналът за инцидента е подаден късно снощи.

Собственик на салон за красота във Варна е съобщил, че няколко часа по-рано неизвестен за него мъж е влязъл във фризьорския център и му е отнел сумата от 350 евро, след като го е заплашил с пистолет.

След оперативно-издирвателни мероприятия соченият за извършител, който е известен на МВР, е задържан от полицията.

По случая е образувано досъдебно производство.

