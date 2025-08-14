Ужас в любим роден курорт, три деца в Спешното

Тежък инцидент с електрическо превозно средство в Слънчев бряг, предаде NOVA.

По неофициална информация от местната полиция, инцидентът е станал около 14:00 часа днес на алея между хотели в курорта.

18-годишен български гражданин е управлявал електрическо АТВ, но е загубил контрол над превозното средство, като се е качил върху тротоар в близост.

По време на движение блъска жена с три деца, но продължава движението си. Впоследствие младият шофьор се удря в сграда в близост да произшествието, като по пътя си удря и друг човек - служител на хотел в близост. Той е със счупен таз и е настанен за лечение в болница.

Жената, както и трите деца - на възраст пет, шест и дванадесет години са настанени в Спешно приемно отделение. Пострадалата е в тежко състояние.

