Стрелба в "Бояна". Голяма мистерия

Моторист простреля мъж пред гараж в столичния квартал "Бояна" във вторник вечер, съобщи БНТ.
Пострадалият е настанен в болница, като по предварителна информация няма опасност за живота му.
По неофициална информация простреляният мъж се е занимавал с ВиК услуги. Гаражът му е бил пълен с тръби и части за ВиК.
Според източници на БНТ за момента няма данни той да е криминално проявен. Вероятно е стреляно с малокалибрено оръжие.
Очаква се днес да има повече информация за причините за нападението.
