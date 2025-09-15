Рекордно количество марихуана задържаха на КПП Капитан Андреево

Рекордно, за последните 15 години, количеств марихуана задържаха митничарите на Капитан Андреево, съобщава marica.bg.

Според окръжният прокурор на Хасково Иван Стоянов, дрогата е близо 740 килограма и е оценена за над 11.8 млн. лв.

Тирът, който е пристигнал на пункта на 11 септември, е пътувал от Германия за Турция, като превозвал производствена машина. Камионът е отклонен на щателна проверка от секция „Борба с трафика” на пункта. При физическата проверка е намерена дрогата, разпределена в 656 пакета, подредени в картонени кашони и текстилни чанти.

Задържан е чужд гражданин за 72 часа, предстои искане за задържане под сгража.

Камионът е имал фирмена пломба, което е направило впечатление на митничарите.

Съмнение предизвикал нестандартният размер на камиона, което било с цел да се затрудни рентгеновата проверка, обясни Иван Пасков, зам.-директор на ТД "Митница" Бургас.

Това е пореден случай на пункта и най- голямата, залавяно в страната от началото на годината. Дрогата е предназначена за Турция, а цената й там е над 30 млн. евро, каза Стефан Бакалов - началник на отдел "Борба с наркотрафика".

Според митничарите, най-често за Турция преобладават опитите за трафик на марихуана.

