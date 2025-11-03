Лъснаха нови подробности за бившия шеф на "Автомагистрали", помел пиян 6 коли в София

Излезнаха изумителни факти от миналото на Филип Маркулиев.

Бившият член на Съвета на директорите на държавното дружество „Автомагистрали“ - 42-годишният Филип Маркулиев, който вчера - под влиянието на алкохол, помита шест паркирани автомобила в центъра на София - има 14 фиша за превишена скорост.

През 2018 година пък книжката му е била отнета заради алкохол в кръвта.

Припомняме, че вчера Маркулиев се заби с автомобил "БМВ" в шест паркирани коли на столичния булевард "Витоша". Той твърдял пред очевидци, че карал само с 50 км/ч.

Маркулиев е задържан за 24 часа, има образувано досъдебно производство в районната прокуратура, пише bTV.

„Шофьорът беше нагъл. Тука хората се възмущават. Държеше се не неадекватно, а нагло. Имаше и едно момиче с него. То мълчеше тук, отстрани, и само се хилеше“, добави потърпевш.

„Той каза че е минал с 50 км/ч, което е абсурдно. Значи той блъска един джип, след това друг джип и след това тук, където три коли бяха ударени“, добави Боряна Колева, свидетел на инцидента.

Маркулиев е бивш член на Съвета на директорите на държавното дружество „Автомагистрали“. Назначен е по време на служебното правителство на Стефан Янев, а два месеца по-късно е освободен по времето на кабинета на Петков.

Няколко месеца по-късно е едно от спряганите имена за директор на Националната компания „Железопътна инфраструктура“, но до назначението му не се стига.

През годините е работил в голяма пътностроителна фирма, а в момента е мажоритарен собственик на фирма за строителство, проектиране и надзор.

