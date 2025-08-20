Нов ръст на вирусните хепатити отчитат от НЦОЗА

Нов ръст бележат и през последната седмица острите вирусни хепатити, сочи седмичната справка на Националния център за обществено здраве и анализи, публикувана на сайта на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ). През последния 7-дневен период регистрираните случаи са 51, което е с 10 повече в сравнение с предходната седмица. Така общият брой случаи от началото на тази година става почти два пъти по-голям – 865 души в сравнение със същия период на миналата година , когато броят им е бил 413.

Лек ръст се наблюдава и при гастроентеритите и ентероколитите . Новите случаи са 270 - с 22 повече от миналата седмица. Ръст има и при други заболявания. При кампилобактериозата новите случаи са 18- с 6 повече в сравнение с предходната седмица, при дизентерията са регистрирани 5 нови случая, с 3 повече в сравнение с предходните 7 дни, при колиентеритите има 13 нови случая, с 5 повече в сравнение с предходната седмица. Стойностите са в рамките на нормалното за летния сезон.

Само с 1 са намалели случаите на ротавирусни, гастроентеритите са намалели също с 1 в сравнение с предходната седмица.

Според справката само два са регистрираните случаи на марсилска треска. Няма регистрирани случаи на ку-треска, треска денга, Кримска-Конго хеморагачна треска и западнонлиска треска. Не са регистриран и случаи на лептоспироза, йерсиниоза, кърлежов енцефалит, легионерска болест, туларемия, орнитоза, тетанус, антракс, коремен тиф и холера.

