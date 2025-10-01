Кардинални промени в изтъкнато лечебно заведение у нас

През годините броят на пациентите постоянно се е увеличавал и това е главната причина за извършеното разширение. Това заяви изпълнителният директор на Acibadem City Clinic Ангел Ангелов. Той разкри подробности за кардиналните промени в лечебното заведение.

„Съвсем логично избрахме сградата от другата страна на Околовръстното шосе. Ремонтирахме и модернизирахме досегашния рехабилитационен център. Този вариант беше по-добър, за да не губим време в изграждането на нова сграда. Инвестицията ни възлиза на 100 милиона лева, осигурени от наш собствен капитал, подкрепен и от банкови кредити“, добави Ангелов.

Сградата на Околовръстен път е разполагала 60 легла и 20 кабинета. В новото здание на отсрещната страна, вече има 170 легла и почти два пъти повече кабинети в ДКЦ. Според Ангелов, всички кардиолози под ръководството на проф. Иво Петров, разполагат с още повече възможности да се грижат за пациентите си. Цял един етаж в новата болница е ангажиран за Клиника по ендоскопска, висцерална и бариатрична хирургия, която е ръководена от д-р Иво Живков.

„Сградата на Околовръстния път се превърна "Acibadem City Clinic УМБАЛ Ортопедия". Д-р Николай Тивчев е директор, а в екипа му влизат едни от най-добрите специалисти в тази област. Радостни сме, че вече притежаваме център специализиран в лечението на травматологични заболявания. Д-р Тивчев има богат 30-годишен опит. Той дойде при нас с целия си кип от лекари и медицински сестри, с които практикуват от много дълго време и се познават отлично“, заяви Изпълнителният директор на Acibadem City Clinic.

