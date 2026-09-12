Кардинални промени в изтъкнато лечебно заведение у нас
Инвестирахме 100 млн. в новата сграда, разкрива зпълнителният директор Ангел Ангелов
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Инвестирахме 100 млн. в новата сграда, разкрива зпълнителният директор Ангел Ангелов
Обществото в Северна Македония е облъчвано с негативна информация
Много жалко и за Светлана, и за Станимира!", каза още легендарният спортист
Равносметката от вчерашния ден не е особено положителна, смята Ангел Ангелов
Paзгoвopитe са cтapтиpaли пpeди oĸoлo гoдинa
Посланик Ангел Ангелов поднесе цветя на гроба на големия български революционер в църквата „Свети Спас“
Иво Костов взел фирмата си Ангел Ангелов, двамата купували имоти
Кирил Гератлиев използва създадената ситуация, за да избегне понасянето на съответната административна отговорност за изключително порочната практика,...
Икономически интереси за 80 млн. лева стоят зад заплахите, които е получавал Кирил Гератлиев, изпълнителен директор на Агенция „Оперативна програма „Н...
Срещу Ангел Ангелов, посочен от министъра на културата Боил Банов като човека, който го е рекетирал със записи, изнесени от депутата от БСП Елена Йонч...
Ще развиват здравен туризъм, чакат западняци и руснаци Ще спестим на онкоболни българи скъпо лечение зад граница, обещават от новата верига Със заяв...
„Искането за оставка на министъра остава актуално за нас". Това заяви пред медиите в кулоарите на НС зам.-председателят на ПГ на БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ Анг...
Ангел Ангелов е кандидатът на АБВ за кмет на община Кюстендил. Зам.-председателят на партията Румен Петков представи 38-годишния фаворит за поста на м...
Ангел Ангелов от Шумен победи 300 преподаватели на форум в Сиатъл Български учител спечели престижна награда от световен форум на "Майкрософт". Препо...
София. Правителството назначи за генерални консули на България в Дубай, Обединени арабски емирства, и в Истанбул, Турция, дипломатите от кариерата Бог...