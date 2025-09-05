Свят ден! Черпят чудни имена, не се носи черно

На 5 септември Българската православна църква почита Свети пророк Захария и неговата съпруга праведната Елисавета – родителите на св. Йоан Кръстител

Това е ден, в който вярата, надеждата за живот и духовната чистота се свързват с дълбоки народни обичаи и забравени, но силни български традиции.

Кои са Захария и Елисавета?

Според евангелието на Лука Захария е свещеник в Йерусалимския храм, а съпругата му Елисавета – потомка на свещенически род. Макар дълги години да били бездетни, Господ им дарява син – Йоан Кръстител, наречен още „Глас на викащия в пустинята“. Събитието се възприема като чудо и знак от Бога. Според писанията Захария губи гласа си, след като се усъмнява в благовестието на архангел Гавриил, но го възвръща, щом признава Божията воля.

Какво се прави на 5 септември в българския народен календар?

Този ден е наситен с богата символика и множество народни вярвания, особено в селските райони. В миналото 5 септември е бил смятан за переходен ден към есента, в който се обръща особено внимание на времето, реколтата и домашното благополучие.

Народни поверия:

Ако сутринта е мъглива – очаква се слънчева и топла есен.

Ако има обилна роса – годината ще бъде плодородна, но дъждовна.

Слънчевият ден се тълкува като знак за дълго циганско лято.

Молитви за деца и надежда за семейства

Тъй като Захария и Елисавета са символ на родителската благословия и чудото на новия живот, на този ден хората се молят за рожба. Особено почитан е от:

Бездетни двойки, които търсят упование и надежда;

Бременни жени, които се молят за леко раждане;

Родители, които търсят закрила и здраве за своите деца.

В някои краища на България дори се прави парна баня с билки, за да се „отмие“ злото от дома и да се донесе здраве на децата.

Какво не се прави на този ден?

Народната мъдрост съветва за смирение и тишина на 5 септември. Има няколко важни забрани, които българите спазвали в миналото:

Не се карат – кавгите водят до лош късмет и раздори в семейството;

Не се пипат запаси от жито и храна – вярвало се, че това ще „разпилее“ благополучието;

Не се носят мръсни или черни дрехи – вместо това се облича чиста и светла риза, за да не „влезе болест в дома“;

Не се говори лошо – ругатните и грубите думи се смятат за тежък грях на деня.

Българската православна църква – стожер на паметта

В храмовете в цялата страна на 5 септември се отслужват утреня и света литургия. Свещениците напомнят, че Захария и Елисавета са пример за вяра в трудностите, търпение в безнадеждността и пълно доверие в Божия промисъл.

В някои църкви, особено в селата, където традициите се пазят по-силно, се прави и водосвет, а на икони на св. Елисавета се оставят дрешки или пелени за благословия.

Завет към днешния българин

В епоха на забързаност, дигитализация и отслабваща връзка с корените 5 септември напомня, че вярата, надеждата и семейството са вечни опори на българския дух. Този ден не е просто част от църковния календар – той е мост между небето и земята, между традицията и настоящето.

Знаете ли, че?

Името Елисавета означава "Божия клетва", а Захария – "Бог си спомни". В тяхната история се крият вечните човешки теми – любов, вяра и чудо.

Имен ден празнуват

На 5 септември имен ден празнуват Захари, Захарий, Захаринка, Изабела, Светлозар, Бетина, Елза, Елисавета

