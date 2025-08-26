Имен ден: Черпят 10 прекрасни имена

На 26 август имен ден празнуват Адриан, Адриана, Ади, Адрианна, Адриян, Адрияна, Адриянна, Наталия, Натали, Наташа и производните им имена.

Православната църква почита паметта на Св. мъченици Адриан и Наталия.

История на празника

Наталия и Адриан били съпрузи, но бракът им продължил малко повече от година. Те живели в Никомедия в началото на четвърти век след Христа - едни от най-ужасните времена за християните.

Наталия, красиво и мъдро момиче, била сред тайните християни - вярвала в Христос, но не демонстрирала вярата си. Нейният съпруг Адриан останал езичник, но сърцето му жадувало за истината, чувствайки безполезността и празнотата на езичеството.

Един ден император Галерий дошъл в града и по негова заповед започнали екзекуциите на християните в този край. Той обещал награда на онези, които предадат вярващите или му покажат мястото, където се крият. Така по донос са заловени 23 християни, криещи се в пещери край града.

Те били предадени на съд, за да бъдат записани имената и самопризнанията им.

Адриан, изумен от издръжливостта им, разбрал за Кого копнее сърцето му и за Кого копнее душата му. Истината се разкрила пред него - името на Христос. Той веднага се обявил за християнин и казал да добавят името му към списъка.

Адриан и другите затворници били осъдени на мъчителна екзекуция. Наталия, подобно на други християнски съпруги, е била със съпрузите си, преди да умрат. Те измили раните на своите благоверни и ги укрепили с добри думи за вечната слава в Христа, която очаква мъчениците.

Наталия, страхувайки се, че съпругът й ще се уплаши, като види страданието на другите, помоли палачите да започнат екзекуцията с Адриан. Те счупили краката му, отрязали ръката му, след което той предал святата си душа на Господа. Това се случило през 304 г.

Наталия била наблизо през всичките тези ужасни минути, молейки се за съпруга си.

Императорът заповядал да изгорят телата на мъчениците, но огънят в пещта бил угасен от избухналия дъжд и гръмотевични бури. Някои от палачите били убити от мълния.

Света Наталия, останала вдовица, прекарвала дните си в молитва и във вярност към своя съпруг. На сън съпругът й Адриан й се явил и казал, че скоро ще го последва. След това тя отишла до мястото, където е погребан Адриан, в покрайнините на град Византион. Там, на гроба на любимия си съпруг, Наталия издъхнала.

Адриан и Наталия са почитани като мъченици. Наталия, която споделя болката и страданието на съпруга си, се смята за безкръвна мъченица.

