Всичко по темата Лондон

Лондонски хирурзи направиха първата в света AI-асистирана мозъчна операция
Технологията предупреждаваше екипа при всеки риск от засягане на зрителния нерв.
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Технологията предупреждаваше екипа при всеки риск от засягане на зрителния нерв.
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