Дъжд от звезди в небето над Босна
Фотографи заснеха уникални кадри от върха на планина
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Фотографи заснеха уникални кадри от върха на планина
При добра видимост по време на пика могат да се наблюдават до 120 падащи звезди на час
Лиридите обещават до 20 метеора в час
В нощта срещу Гергьовден ще станем свидетели на интересно природно явление- метеорен дъжд, пикът на Ета-Акваридите. Интензивността на майските Аквар...
В нощта срещу петък можем да наблюдаваме едно много красиво природно явление в небето - метеорен дъжд, пикът на Ета-Акваридите. Интензивността на май...
Билетите за грандиозното зрелище на 31 декември се разграбиха от българи и чужденци Новогодишният концерт ще е истинска наслада за душата, обещават х...
Уникална гледка имаха възможност да наблюдават хиляди българи тази нощ. Тогава бе пикът на метеорния поток "Персеиди". Точно в 20.40 часа Земята се п...
Много небесни явления ще могат да се наблюдават този месец от Националната астрономическа обсерватория "Рожен". Това съобщи Никола Петров, директор на...
Кърджали. Над 60 ученици, студенти и техни преподаватели вече седмица са в Лятната астрономическа школа в курорта „Бели брези" над Ардино. Те са в оч...