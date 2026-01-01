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Звездопад в Операта

Звездопад в Операта

Билетите за грандиозното зрелище на 31 декември се разграбиха от българи и чужденци Новогодишният концерт ще е истинска наслада за душата, обещават х...

23 декември | 1:00
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