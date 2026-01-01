Световноизвестен учен удостоен със званието "Почетен професор" на Тракийския университет
Светилото в областта на биохимията, антиоксидантите и витагените, проф. Питър Сурай бе удостоен със званието "Почетен професор" на Тракийския универси...
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Светилото в областта на биохимията, антиоксидантите и витагените, проф. Питър Сурай бе удостоен със званието "Почетен професор" на Тракийския универси...
Подписа нов указ
Парламентът гласува промените в закона за въоръжените сили
В навечерието на Деня на храбростта и празника на Българската армия 6 май държавният глава Росен Плевнелиев връчи пагоните на военнослужещи, удостоен...
На специална церемония в Рилския манастир, доц. Божидар Финков, д.м., беше удостоен със званието „Лекар на България" от Министерството на здравеопазва...
Дългогодишният кмет на североирландския град Армаа Роберт Търнър получи званието „Почетен гражданин на Разград". Титлата, която общинският съвет на...
Учителката по солфеж на Крисия също получи почетното звание Раград. Двама кметове, една музикална педагожка и треньор са новите почетни жители на Ра...
Проф. Юлиан Вучков стана почетен професор на Медицинския университет в столицата. Той получи званието навръх 15 септември. Така известният ни телевизи...
София. Юристите на Министерския съвет и Президентството разсеяха съмнения около назначението на новия шеф на Националната служба за охрана Ангел Антон...
София. През последните няколко години значително нараснаха изискванията към въоръжените сили, а бюджетът за отбрана като процент от брутния вътрешен п...
София. Президентът Росен Плевнелиев ще удостои с висши военни звания офицерите, които поемат ръководството на Българската армия от 30-ти юни. Церемони...