Световноизвестен учен удостоен със званието "Почетен професор" на Тракийския университет

Светилото в областта на биохимията, антиоксидантите и витагените, проф. Питър Сурай бе удостоен със званието "Почетен професор" на Тракийския университет от Ректора, проф. д-р Добри Ярков. Със своите енциклопедични знания проф. Сурай, който е член на няколко академии на науките, ще работи в Стара Загора с учени от Университета за производството на натурални храни и върху технологии за следващото столетие в областта на здравословното хранене.

Пред преподаватели и студенти проф.Сурай изнесе лекция на тема: "Antioxidant defence network in poultry: from vitamis to vitagenese" или „Антиоксидантна защитна мрежа при домашни птици: от витамини до витагени". На лекцията присъства и проф.Стефан Денев, колега и приятел на проф. Сурай от съвместната им работа във фирма Alltech.

Звучи невероятно, но ако погледнете в международната база данни Scopus и Web of Science ще установите, че професорът е цитиран над...22 000 пъти! Той е автор на най-голямото в света проучване за влиянието на елемента Селен върху здравето и дълголетието на човека. Неговата монография с обем 974 страници разкрива непознатите доскоро свойства на един микроелемент, който е изключително нужен на човека, но трябва да се набави с млякото, месото и яйцата, които консумира, за да се получи нужният ефект за здравето.

От проучването за Селена, проф. Сурай се насочва към антиоксидантите и техния механизма за защита на организма. Този път монографията е с обем 615 стр. и обединява революционни идеи за взаимодействието на омега-мастните киселини, кислорода и...гените, за да се стигне до новото направление в науката, свързано с Витагените - гените, които са отговорни за регулирането на стреса.

Следва ново предизвикателство - Загадката силимарин? Веществото, което древните лечители са извличали от билката бял трън и което днес се прилага за лечение на болести на черния дроб, но професорът търси и намира много по-широки възможности за приложение.

Имайки отлични знания по биохимия и изключително аналитично мислене, съчетано с необикновено въображение, проф. Сурай, който е изнесъл лекции в повече от 70 страни, който има десетки патенти, монография и отличия, в свободното си време пише стихове, много от които се превръщат в песни.

Неговото мото в живота и науката, с която се занимава повече от 45 години е: "Правя това, което обичам и обичам това, което правя. Чувствам се свободен в науката и точно тази свобода ми позволява да експериментирам и да бъда откривател"!

