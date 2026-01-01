Нашийник, нагръдник или повод: тенденции при аксесоарите за разходка
Ежедневната разходка е повече от хигиенна необходимост - тя е моментът, в който кучето изследва света, социализира се и изразходва натрупаната енергия...
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Ежедневната разходка е повече от хигиенна необходимост - тя е моментът, в който кучето изследва света, социализира се и изразходва натрупаната енергия...
Заради пожара се наложи смяна на маршрута на автобус 64
МВР разби таен цех за тютюн зад зоомагазин в кв. "Орландовци"