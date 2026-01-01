Учени откриха къде живеят зомбитата
Изследователите са изумени от генетичното разнообразие на подземния свят
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Изследователите са изумени от генетичното разнообразие на подземния свят
Трудно е да устоиш на тази група зомбирани хирурзи, ортопеди, микробиолози!“
"Брат, к'во пра'им с тия зомбита" е истински филм на ужасите, но поднесен с голяма доза хумор. Трима скаути са събрани около последния им лагерен огън...