За първи път! Сензационен знаменосец на САЩ на Олимпийските игри
Той е първият американец, удостоен с тази чест
Следете всички новини, анализи и коментари за Знаменосец. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Той е първият американец, удостоен с тази чест
Капитанката на ансамбъла ни по художествена гимнастика Михаела Маевска ще бъде знаменосец на България по време на Закриването на Олимпийските игри в Р...
Ивет Лалова ще бъде знаменосецът на България по време на тържественото Откриване на Олимпийските игри следващия петък в Рио. Решението е взето по пре...
Хасково. Димитровградската администрация ще изпълнява в петък услуги две в едно за гражданите. По инициатива на кмета на общината Иво Димов всеки дим...
Сочи. Най-добре представящият се до момента български алпиец на 22-ите зимни олимпийски игри Никола Чонгаров ще е знаменосец по време на церемонията п...
Сочи. Никола Чонгаров ще бъде знаменосец на българската делегация по време на Закриването на ХХІІ Зимни олимпийски игри в Сочи, информират от пресцент...
София. Мария Киркова ще бъде знаменосец на българска делегация на ХХІІ зимни олимпийски игри в Сочи, съобщиха от пресцентъра на БОК. Състезателката на...
Възпален синузит мъчи Краси Анев