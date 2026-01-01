Денят, в който падна кралят на измамниците
Как един куршум сложи край на най-голямата престъпна империя по време на Златната треска
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Как един куршум сложи край на най-голямата престъпна империя по време на Златната треска
Клондайк съсипа десетки златотърсачи и направи малцина богати
Не може да се отърве от обожатели
Издирват и метеорити, ще ги даряват на училища и музеи В събота и неделя близо 300 златотърсачи от цялата страна се събраха край река Бързия при Берк...
От 400 през 2014 година днес в асоциацията членуват 1500 души Златотърсачите са готови да участват в изработването на нова геоложка карта на България...
От 400 през 2014 година, днес в асоциацията членуват 1500 души Има бум на златотърсачите у нас. Това съобщи на националния им събор край река Бързия...
Бандит с маска на лицето, въоръжен с нож, върлува в старозагорския парк "Самарско знаме", алармираха от полицията. Сигналът е бил получен от 68-годишн...
Надупчили коритото на реката като лунен пейзаж, вадят по 300 грама на ден Сигнали до прокуратурата срещу фирма, която добива злато в коритото на река...
Златотърсачи от цялата страна откриха Клондайк през уикенда в закътано място под железопътния мост на влака от Берковица към Монтана. Там река Бързия...
От южните склонове на Витоша извират реки от злато