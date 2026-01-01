Баретата влиза в затвора, но за малко
Върховният касационен съд потвърди присъдата на апелативните магистрати Приспадат две трети от дадените му 6,5 години заради домашния арест и престоя...
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Върховният касационен съд потвърди присъдата на апелативните магистрати Приспадат две трети от дадените му 6,5 години заради домашния арест и престоя...
София. Насроченото за днес дело на обвинения като наркобос Златомир Иванов - Златко Баретата, беше отложено за 14-ти януари 2014 г. поради здравословн...
София. Състоянието на Златомир Иванов - Баретата се подобрява, но в следващите три месеца заради ортопедични проблеми няма да може да стъпва на л...
София. Софийският апелативен съд отложи делото срещу Златомир Иванов-Баретата. Причината е тежкото здравословно състояние на Баретата, който не може д...