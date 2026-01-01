Легенда от Златния Орфей живее в мизерия. Има ли изход
Министърът на културата коментира сложния казус
Следете всички новини, анализи и коментари за Златния Орфей. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Министърът на културата коментира сложния казус
"Златният Орфей" за мен е незабравим спомен", каза Богдана Карадочева, която е носител на голямата награда през 1969-та
Руският народен артист и носител на отличието "Златният Орфей" от 1974 г. Сергей Захаров възнамерява да остане за постоянно в България, научи "Стандар...