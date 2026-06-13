България спечели Златната лига
Волейболистките от националния отбор победиха Хърватия във финала на Златната европейска лига в Русе
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Волейболистките от националния отбор победиха Хърватия във финала на Златната европейска лига в Русе
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Най-вероятно Русе ще приеме мачовете догодина