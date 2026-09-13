Първа победа в "Островът". Кой сложи Златната гривна
Нейният притежател става най-богатият и влиятелен човек
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Нейният притежател става най-богатият и влиятелен човек
Съдът в Петрич призна обвиняемия В. С. за виновен, че е намерил златна гривна, но не е е съобщил на собственика й. Той обаче е освободен от наказателн...
Италианско-аржентинският художник Лучио Фонтана е превърнал разрезите и дупките в метал в истинско изкуство. Творбите му са известни в арт средите кат...