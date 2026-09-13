Черен ден! Отиде си и изпълнителният директор на Слънчев бряг
Златко Димитров бе на поста от 2011 година
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Златко Димитров бе на поста от 2011 година
ГЕРБ номинира за кмет съветника Атанас Терзиев
"Да се обърнем назад във времето и си спомним за тези хора, които са помогнали в живота. За едни от нас това са учителките ни до 3-и клас, по-горните...
Бургас. Шефът на "Слънчев бряг" АД Златко Димитров обяви, че дава под съд червения депутат Атанас Зафиров, защото го обидил на "калинка". Драмата межд...
Несебър. Служебният автомобил на изпълнителния директор на "Слънчев бряг" АД бе запален показно снощи. Колата е пламнала на външен паркинг, близо до ж...