Ники Сотиров: БГ културата е на крачка от проституцията
Криворазбраната демокрация разми основите на ценностната ни система, убеден е прочутият актьор
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Криворазбраната демокрация разми основите на ценностната ни система, убеден е прочутият актьор
Качествено кино може да се прави и в София, коментира столичният кмет
Родното седмо изкуство е в детството си - знае само "дай" и "искам", казва актьорът, сценарист и режисьор
Д-р Златина Филипова не крие, че се включва активно в правене на кино и заради кариерата на сина си Симеон