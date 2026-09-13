Златари: грамът може да стане 150 лв.
И търговията на злато е много несигурна
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И търговията на злато е много несигурна
Сериозен бум се наблюдава при новите златарски магазини и заложни къщи в страната. Само през юни в регистъра на Министерството на финансите са добавен...
Периодът от средата на ноември до сега е мъртъв за златарите, въпреки че наближават празници, каза за "Стандарт" Димитър Алексиев, председател на Съюз...
Бижута за 8,7 млн. лв. са внесени от Турция за две години Ювелирите затварят магазини, а на туристите се предлагат накити от Китай и Тайланд Майстор...