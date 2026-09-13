Ибрахимович с шокиращо признание
43-годишният голаджия заяви, че е фен на германския футбол
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43-годишният голаджия заяви, че е фен на германския футбол
Рууни и Ибрахимович са известни със страстта си към бойните изкуства
Той прекрати състезателната си кариера през лятото на 2023 г.
Роналдо? Хубаво е, че съм в Италия, да видим какво ще стане, обяви Ибрахимович
Американците изпълниха изискванията на шведа, Милан остана капо
Златан се завръща на "Сан Сиро" за 6 месеца
Златан Ибрахимович може да изпревари Христо Стоичков и преди него да се сдобие със своя статуя приживе. Това стана ясно от съобщението на Шведската фу...
Нападателят на "Ман Юн" Златан Ибрахимович започна подготовка за новия сезон с бой. Голаджията бе в Лас Вегас, за да гледа UFC 200, което се превърна...
Златан Ибрахимович ще финализира трансфера си в "Манчестър Юнайтед" до края на тази седмица, съобщава BBC Sport. Същото се очаква да направи халфът на...
Капитанът на Швеция Златан Ибрахимович обяви официално, че слага край на кариерата си за националния отбор. Снощи шведите отпаднаха от Евро 2016 след...
Звездата на Швеция Златан Ибрахимович вдигнал съотборниците си на полувремето с Република Ирландия (1:1) само както той си знае - с конско и надъхваща...
Златан Ибрахимович отново прояви своенравния си характер и обяви, че е по-полезен на Франция от нейния президент Франсоа Оланд, тъй като плаща по-голе...
Аматьори от Германия си правят реклама на гърба му Златан Ибрахимович получи кралска оферта от "Рот-Вайс" (Оберхаузен), който играе в регионалните ли...
Златан Ибрахимович се е съгласил да премине в "Манчестър Юннайтед". В плановете влиза и евентуална треньорска роля за шведския нападател, когато окачи...
Златан Ибрахимович вкара последните си 2 гола за ПСЖ при победата с 4:0 над "Нант" и получи овациите на 48-те хиляди на "Парк де пренс", дошли специал...
Нападателят напуска ПСЖ през лятото Звездата на Пари Сен Жермен Златан Ибрахимович обяви днес официално, че след края на този сезон напуска клуба. До...
Златан Ибрахимович иска по 600 000 лири на седмица, за да премине в клуб от Висшата лига. По всяка вероятност шведският нападател ще напусне ПСЖ през...
Звездата на "Пари Сен Жермен" Златан Ибрахимович заяви, че може и да сложи край на активната си кариера още през това лято. Интерес към нападателя в с...
Китайското правителство е готово да предложи на Златан Ибрахимович космическите 75 милиона евро на сезон, за да премине в тим от местната „Супер Лига"...
Пари Сен Жермен спечелиха предсрочно първенство във Франция. Осем кръга преди края Златан Ибрахимович и компания са недостижими на върха в класирането...