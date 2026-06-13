Топ спортисти видяха старта на Универсиадата 2015
Председателят на АУС "Академик" доц. Златко Джуров даде официален старт на седмите поредни Зимни университетски игри. Организатор и тази година е Асоц...
Следете всички новини, анализи и коментари за Зимни Университетски Игри. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Председателят на АУС "Академик" доц. Златко Джуров даде официален старт на седмите поредни Зимни университетски игри. Организатор и тази година е Асоц...