Лепенка ваксинира срещу много опасен вирус
Ваксината е под формата на специална HD-MAP лепенка и не изисква инжекции
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Ваксината е под формата на специална HD-MAP лепенка и не изисква инжекции
Комарите са причина за пренасянето на много болести
Плажовете ни са по-добри от средиземноморските Има повишаване на случаите на летни вируси, казва главният държавен здравен инспектор д-р Ангел Кунчев...
Битката срещу опасния вирус Зика, който плаши спортистите преди олимпиадата в Рио, по всяка вероятност е спечелена. Немската компания Байер пусна в пр...
Първи случай на вируса Зика бе регистриран в Румъния. Пациентът е млада жена, която наскоро се е завърнала от почивка на остров Мартиника, предаде Fox...
В 60-70% от случаите заболяването, което предизвиква вирусът Зика, протича без симптоми и човек не може да разбере, че е болен. Това обяви главният дъ...
Долната камара на американския парламент гласува отпускането на $622,1 млн. за борба с вируса Зика, съобщи Ройтерс. Средствата ще се използват за конт...
Рискът от разпространение на вируса в Европа е нисък до умерен, посочва организацията По черноморските брегове на страни като Грузия и Русия има пови...
Мъжете, които са диагностицирани със вирус Зика трябва да се въздържат от секс половин година. Безопасността при полов контакт се налага, след като ст...
Бразилците ще строят и по време на игрите, твърди Димитър Кръстанов Талантът в петобоя с мъка си тръгнал от Копакабана Един от най-големите ни талан...
Бебе с микроцефалия, родено от майка, заразена с вируса Зика, почина в Панама. Това е първият подобен случай в Латинска Америка, съобщава БГНЕС. Дете...
Над 51 000 заразени с вируса Зика, сред които 9511 бременни жени, са регистрирани в Колумбия, което прави около 3700 нови случая за седмица, сочат офи...
Вирусът Зика е диагностициран и успешно излекуван при двама американски военни в САЩ, които са били в Бразилия и Колумбия. Това заяви ръководителят на...
Учени откриха първите доказателства за връзка между Зика и микроцефалията. Резултатите от лабораторни тестове показват, че специфичното грипно състоян...
Първи случай на Зика в Чехия и Япония. Това предават световните медии. Туристи, върнали се от Карибския регион, са се заразили с вируса. Първият случ...
Вирусът Зика, за който се предполага, че е свързан с вродената малформация микроцефалия, представлява голямо предизвикателство, което трудно ще бъде и...
Депутатът от групата на Лява България Филип Попов пита Петър Москов за Зика. Пред журналисти той обяви, че крайдунавският град може да пострада от вир...
Първи случай на заразяване с вируса Зика е регистриран в Русия. Това съобщи пресцентърът на Федералната служба за надзор в областта на защитата на пра...
В Китай е регистриран първият заразен с вируса Зика, който наскоро е пребивавал във Венецуeла, но бързо оздравява. Това обяви днес националната комиси...
Испания също обмисля бойкот на игрите в Рио Едни от най-силните атлети в света - кенийските, може и да не стигнат до Рио, стана ясно вчера. Африканци...