Всичко за Зика

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Зика не заплашва Олимпиадата

Зика не заплашва Олимпиадата

Плажовете ни са по-добри от средиземноморските Има повишаване на случаите на летни вируси, казва главният държавен здравен инспектор д-р Ангел Кунчев...

07 август | 18:15
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САЩ борят Зика с $622 млн.

САЩ борят Зика с $622 млн.

Долната камара на американския парламент гласува отпускането на $622,1 млн. за борба с вируса Зика, съобщи Ройтерс. Средствата ще се използват за конт...

19 май | 23:10
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В Рио не им пука за Зика

В Рио не им пука за Зика

Бразилците ще строят и по време на игрите, твърди Димитър Кръстанов Талантът в петобоя с мъка си тръгнал от Копакабана Един от най-големите ни талан...

23 март | 6:15
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Първи случай на Зика в Русия

Първи случай на Зика в Русия

Първи случай на заразяване с вируса Зика е регистриран в Русия. Това съобщи пресцентърът на Федералната служба за надзор в областта на защитата на пра...

15 февруари | 12:32
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Първи случай на Зика в Китай

Първи случай на Зика в Китай

В Китай е регистриран първият заразен с вируса Зика, който наскоро е пребивавал във Венецуeла, но бързо оздравява. Това обяви днес националната комиси...

10 февруари | 9:05
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Зика стресна и кенийците

Зика стресна и кенийците

Испания също обмисля бойкот на игрите в Рио Едни от най-силните атлети в света - кенийските, може и да не стигнат до Рио, стана ясно вчера. Африканци...

09 февруари | 22:35
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