Всичко за Жуниор Кайсара

Следете всички новини, анализи и коментари за Жуниор Кайсара. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Спорт
Кайсара - "менте" за милиони

Кайсара - "менте" за милиони

Покрай драмите с "Локо" (Сф), ЦСКА и смяната на собствеността в "Левски", един от най-големите трансфери в родното първенство остана на заден план. Пр...

25 юни | 20:10
0 коментара
25589