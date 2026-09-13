Домусчиев се уреди с фланелка на "Шалке"
Домусчиев се уреди с фланелка на "Шалке" от бившия футболист на "Лудогорец" Жуниор Кайсара. Бразилският десен бек посети шампионите в х. "Маринела", к...
Следете всички новини, анализи и коментари за Жуниор Кайсара. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Домусчиев се уреди с фланелка на "Шалке" от бившия футболист на "Лудогорец" Жуниор Кайсара. Бразилският десен бек посети шампионите в х. "Маринела", к...
Бивш играч на "Лудогорец" е харесан от "Байерн", съобщават "Ди Велт" и "Шпорт 1". Жуниор Кайсара, който миналата година беше продаден от разградчани н...
Покрай драмите с "Локо" (Сф), ЦСКА и смяната на собствеността в "Левски", един от най-големите трансфери в родното първенство остана на заден план. Пр...
Немският канал "Скай Спортс" обяви трансфера на Жуниор Кайсара от "Лудогорец" в "Шалке". Бразилецът вече е част от състава на "кралско-сините". За нег...
"Нова спорт" предава пет контроли на шампионите Жуниор Кайсара няма да рита за "Лудогорец" през новия сезон. Десният защитник е следен от редица отбо...
Все още не сме влезли в преговори с "Шалке" за Жуниор Кайсара, това разкри пред "Стандарт" изпълнителният директор на "Лудогорец" Ангел Петричев. Как...
Представител на турския "Бурса" дойде да си избере от звездите в дербито между ЦСКА и "Лудогорец". Номер 1 в списъка на клуба е звездата на "Лудогорец...