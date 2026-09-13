Всичко за Жул Паскин

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Паскин замина за Бургас

Паскин замина за Бургас

Първата от четири десетилетия насам изложба у нас на Жул Паскин започна своето турне из страната. След вернисажа в столичната Градска галерия уникални...

05 януари | 17:37
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