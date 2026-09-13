Сбогуваме се с изложбата на Жул Паскин
Стара Загора. В Града на липите за последно у нас ще бъде показана уникалната изложба „Жул Паскин – от Видин до Париж" на световноизвестния художник....
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Стара Загора. В Града на липите за последно у нас ще бъде показана уникалната изложба „Жул Паскин – от Видин до Париж" на световноизвестния художник....
Първата от четири десетилетия насам изложба у нас на Жул Паскин започна своето турне из страната. След вернисажа в столичната Градска галерия уникални...
Мария Василева, куратор на изложбата, обяснява историята на рисунките
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