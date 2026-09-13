Редица бомбени заплахи в Чехия
Бомбени заплахи доведоха до евакуацията на кметството на Прага, централната жп гара на чешката столица и гарите в още най-малко 10 града, съобщава ТАА...
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Бомбени заплахи доведоха до евакуацията на кметството на Прага, централната жп гара на чешката столица и гарите в още най-малко 10 града, съобщава ТАА...
София. Въведени са промени в разписанията на всички влакове, заминаващи от гарите в Бургас; промените ще бъдат в сила до 12 август, съобщиха от „Хо...
Шумен. Транспортното министерство започва ремонти на редица жп гари в страната, съобщи министър Данаил Папазов, който инспектира гарата в Шумен. Причи...