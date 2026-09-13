Десетки се сбогуваха с Жорж Ганчев
В политическата си биография Ганчев се кандидатира за президент, беше народен представител, български и британски фехтовач, театрал, кинодеец и писате...
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В политическата си биография Ганчев се кандидатира за президент, беше народен представител, български и британски фехтовач, театрал, кинодеец и писате...
Един от най-колоритните политици на прехода почина в понеделник на 79-годишна възраст
Известният общественик и политик е роден през 1939 година. Родното му име е Георги Ганчев Петрушев
Българите са гениални, но като нация сме мърша Законът трябва да бъде един за президента и за ваксаджията, казва Жорж Ганчев Жорж Ганчев е роден пре...
Държавата ни потъва като тесла в кладенец. Затова се кандидатирах отново за президент. Това каза в ефира на „Здравей, България" кандидатът за "Дондуко...
Жорж Ганчев отново ще участва в битката за президентския пост. Това обяви той в студиото на "Тази неделя" по бТВ. И уточни, че ще се кандидатира от па...
"Аз съм на 76 години. Имам пенсия по старост в размер на 110 лева. Но няма нещо, което да ми липсва в живота", призна Жорж Ганчев пред Нова ТВ. Запит...
Жорж Ганчев събра камерна, но елитна компания, за да почерпи за рождения си ден. В една от летните му къщи в Кабакум във Варна бившият политик и любим...