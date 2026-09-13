Чочев с най-малката заплата в "Палермо"
Единственият българин в Серия "А" Ивайло Чочев и бившият левскар Жоао Силва са играчите с най-малките заплати в "Палермо". Поне така твърди "Гадзета д...
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Единственият българин в Серия "А" Ивайло Чочев и бившият левскар Жоао Силва са играчите с най-малките заплати в "Палермо". Поне така твърди "Гадзета д...
София. Португалският нападател Жоао Силва от днес официално вече не е футболист на "Левски". Таранът разтрогна своя договор със "сините" по-рано днес....
"Сините" в дилема заради неволите на холандец
София. Нападателят на "Левски" Жоао Силва е получил лично поздравление за попадението си срещу ЦСКА от една от най-големите мениджърски агенции в свет...
София. Нападателят на "Левски" Жоао Силва получи днес наградата за футболист №1 на 24-ия кръг на първенството на "А" група в анкетата на "Пресклуб Бъл...