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Придошла река подкопа път

Придошла река подкопа път

Придошлата река в сатовчанското село Жижево подкопа единствения път за населеното място. От напора на водната стихия се е образувала почти 10-метрова...

22 юни | 8:46
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