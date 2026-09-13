Заради бумащина бавят укрепване на опасно свлачище
Нови дъждове могат да откъснат село Жижево от света Благоевград. Дъждовете и снеговалежите не дават сън вече 8 месеца на 350-те жители на сатовчанско...
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Нови дъждове могат да откъснат село Жижево от света Благоевград. Дъждовете и снеговалежите не дават сън вече 8 месеца на 350-те жители на сатовчанско...
Парите за укрепването му се бавят, молим се природата да е с нас, твърди кметът на община Сатовча Арбен Мименов Благоевград. Дъждовете от вчера не да...
Придошлата река в сатовчанското село Жижево подкопа единствения път за населеното място. От напора на водната стихия се е образувала почти 10-метрова...