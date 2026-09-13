Всичко за Жизел Бюндхен

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Жизел пак най-добре платена

Жизел пак най-добре платена

Жизел Бюндхен бе обявена за най-добре платения модел в света. И по-важното: за девета поредна година в класацията на "Форбс". Тя е на върха на класаци...

19 септември | 15:50
0 коментара
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Жизел зарязва подиума

Жизел зарязва подиума

Бразилската супермоделка Жизел Бюндхен се оттегля от модния подиум, за да се посвети на семейството си. "Тя ще се фокусира върху специални проекти и щ...

19 март | 18:45
0 коментара
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Жизел кара сърф

Жизел кара сърф

Жизел Бюндхен засне късометражен филм като част от новата рекламна кампания на парфюма "Шанел № 5". Бразилската красавица първо кара сърф на плажа, а...

17 октомври | 16:15
0 коментара
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Сара на Икер изрита Жизел

Сара на Икер изрита Жизел

Сара Карбонеро прати в историята Жизел Бюндхен. Легендарната бразилска марка за джапанки "Гренден" пенсионира сънародничката си, която в последно врем...

06 юни | 18:15
0 коментара
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Жизел Бюндхен пак е №1

Жизел Бюндхен пак е №1

Жизел Бюндхен пак е №1 в класацията на най-скъпите модели, според сп. "Форбс". В последната година бразилската манекенка е спечелила $42 млн. и за се...

20 август | 17:50
0 коментара
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