Голяма радост за Жизел Бюндхен
Супермоделът е на седмото небе
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Супермоделът е на седмото небе
На Свети Валентин бяха хванати да се целуват
Според слуховете причината за раздялата е желанието на Брейди да възобнови спортната си кариера
Тя е толкова прочута, че нямаше шанс да не я познаете, дори снимана в гръб. Това е бразилският топмодел Жизел Бюндхен. Тук прави циганско колело на пл...
Жизел Бюндхен бе обявена за най-добре платения модел в света. И по-важното: за девета поредна година в класацията на "Форбс". Тя е на върха на класаци...
Бразилският супермодел Жизел Бюндхен сложи край на модната си кариера. Тя заяви, че появата и на подиума в Сао Пауло ще е последната й, за да може да...
Бразилската супермоделка Жизел Бюндхен се оттегля от модния подиум, за да се посвети на семейството си. "Тя ще се фокусира върху специални проекти и щ...
Жизел Бюндхен засне късометражен филм като част от новата рекламна кампания на парфюма "Шанел № 5". Бразилската красавица първо кара сърф на плажа, а...
Сара Карбонеро прати в историята Жизел Бюндхен. Легендарната бразилска марка за джапанки "Гренден" пенсионира сънародничката си, която в последно врем...
Жизел Бюндхен пак е №1 в класацията на най-скъпите модели, според сп. "Форбс". В последната година бразилската манекенка е спечелила $42 млн. и за се...