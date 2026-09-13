Изненадваща анкета! Какво ще се случи, ако изборите са днес?
Картината е много сходна на тази, която имаме в 51-вото Народно събрание, обясни Добромир Живков
Следете всички новини, анализи и коментари за Живков. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Картината е много сходна на тази, която имаме в 51-вото Народно събрание, обясни Добромир Живков
Обявено е за най-бързо развиващото се
Още са живи слуховете, че отишлият си Камен-Тимоти Матов е бил дете на Тодор Живков
Отиде си на 82-гаодишна възраст
Как социалистическа България стопли ледовете с капиталистическа Гърция
Енергийният министър посочи 3 дати за затваряне на въглищните централи
На негово мястго е назначена Славея Стоянова
Прокуратурата ще иска за четирима от арестуваните „постоянен арест“
Един въображаем дебат Представете си една хипотеза, изглежда доста налудна, но все пак се опитайте да си я представите. Не сте вчерашни, доста неща...
Кандидатът на коалиция "Заедно за Монтана" Златко Живков обеща 256 млн. лв. за развитието на Монтана, ако той продължи да управлява общината за пети м...