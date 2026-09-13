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Налудно за Живков

Налудно за Живков

Един въображаем дебат Представете си една хипотеза, изглежда доста налудна, но все пак се опитайте да си я представите. Не сте вчерашни, доста неща...

25 ноември | 7:05
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