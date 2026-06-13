АБВ вади скрито оръжие за кмет на Кермен
Партия АБВ вади на показ скритото си оръжие - Живко Жечев, който ще бъде кандидат за кмет на градчето Кермен в община Сливен. Бившият активист на БСП...
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Партия АБВ вади на показ скритото си оръжие - Живко Жечев, който ще бъде кандидат за кмет на градчето Кермен в община Сливен. Бившият активист на БСП...