Официално! "Левски" се раздели с Живко Миланов
Разговори за нов старши треньор започват от понеделник
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Разговори за нов старши треньор започват от понеделник
Живко Миланов извежда за последно "сините" в реванша за Купата с Локо (Пд) на 23 юни
Живко Миланов игра с ръка в наказателното поле
Клубът работи перфектно, категоричен бе Живко Миланов при прибирането на "сините" от лагера в Турция
Ако ги оставим да играят, ще ни накажат, заяви капитанът на Левски
Десният бек е много близо до завръщане
Защитникът все повече е свързван със завръщане в Левски
Живко Миланов официално подписа с кипърския АПОЕЛ Никозия за 1.5 плюс 1 години. Той бе един от лидерите в състава на Левски, като изигра ключова роля...
Живко Миланов премина в кипърския АПОЕЛ. От десетина дни футболистът на "Левски" преговаря с кипърците и двете страни са се разбрали. Той трябваше да...
Тежки разговори имаше Живко Миланов с АПОЕЛ. Десният бек на "Левски" близо 3 дни се пазареше с кипърския отбор на място, но двете страни така и не си...
Живко Миланов ще помогне на родния си тим "Левски" до Нова година. Защитникът ще пробва тогава отново да си уреди трансфер в Русия или друга чужда стр...
Бившият капитан на Левски Живко Миланов подписа договор с клуба до края на календарната година. Бранителят парафира своя контракт днес след сутрешната...
Живко Миланов проведе второ занимание с "Левски", като има вероятност до края на седмицата да се завърне за постоянно на "Герена" и отново да облече с...
Миланов окървави Миланов в Русия. Футболист номер 1 на България за 2012 година Георги Миланов все скалпа на Живко Миланов по време на мача между ЦСКА...
Москва. Бившият защитник на "Левски" Живко Миланов се забърка в скандал. Зетят на Боби се хвана за гушата с Алан Касаев от "Динамо" (Москва). Това ста...
Томск. Живко Миланов вече е играч на Том Томск. Новината бе потвърдена на официалната страница на клуба. Договорът на българския национал е за две год...