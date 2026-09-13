Всичко за Живко Иванов

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Екоминистър на изложба

Екоминистър на изложба

Живко Иванов лично показа най-новите си платна на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева в галерия "София прес". Над сто почитатели на...

21 май | 16:00
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