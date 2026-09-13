Тъжна новина. Отиде си обичан български художник
Само месец след юбилея си
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Само месец след юбилея си
Марияна Николова получи поздравления за активната работа в условията на криза.
Десетки приятели на Живко Иванов и неговото изкуство посетиха изложбата му "ЖивКопис" на Ивановден в бургаската галерия "Неси". Експозицията на 7 януа...
Живко Иванов лично показа най-новите си платна на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева в галерия "София прес". Над сто почитатели на...
Над 200 души посетиха новата изложба на художника Живко Иванов само през първия ден. Експозицията, от поредицата "ЖивКопис", ще бъде подредена 20 дни...