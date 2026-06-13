Наше село привлича чужденци за живеене
То е имало важно стратегическо и икономическо значение
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То е имало важно стратегическо и икономическо значение
Селата Житница и Смилян се побратимиха, за да запазят бг традициите
България се прощава със световния и олимпийски шампион по вдигане на тежести Милен Добрев. Той ще бъде погребан в бял ковчег и с медалът си от Олимпиа...