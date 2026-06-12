Антония и Наско от "Женените" се разделиха
Антония и Атанас от експеримента на Нова "Женени от пръв поглед" също са се разделили, гласи градската клюка. Те били в развод и повечето близки на На...
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Антония и Атанас от експеримента на Нова "Женени от пръв поглед" също са се разделили, гласи градската клюка. Те били в развод и повечето близки на На...
Развръзката от уникалния социален експеримент „Женени от пръв поглед", предаван по "Нова", е положителна за две от трите двойки, избрани да участват в...
Идва финалът на „Женени от пръв поглед" и участниците трябва да изберат дали ще останат женени или ще продължат живота си поотделно. След множество с...
Може ли един мъж да се защити, когато жена му е насреща и се е настроила негативно срещу него? А какво ще стане, ако го атакуват цели три? Отговорът н...
Мацката пусна ехографска снимка във Фейсбук Най-атрактивната красавица от "Женени от пръв поглед" Гepгaнa Kaпзaмaлoвa направи отявлен намек, че е бре...
Антония и Атанас обсъждат сексуалния си живот, Стефан и Светлана се отдават на забавления, а Георги и Гергана се опитват да спасят брака си Двойките...
Гергана и Стефан се залюбили след края на риалитито Гepгaнa Kaпзaмaлoвa, която каза "да" на Георги в риалити формата "Женени от пръв поглед", пoкaзвa...
Тони Димитрова поздравява смелчагата Наско
Три нови семейства, любовни трепети и силни емоции завладяха социалния експеримент "Женени от пръв поглед" по Нова. Антония и Атанас бяха първите, кои...
В новото предаване "Женени от пръв поглед" запознават двойките чак в деня на сватбата Три жени и трима мъже ще се видят за първи път и ще си кажат "д...