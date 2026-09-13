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Жельо Желев свири на тамбура

Жельо Желев свири на тамбура

Едва ли не съдбата ме насочи към политиката, споделя Жельо Желев, председател на Младежката организация на РЗС и водач на листа във Велико Търново. "...

19 април | 21:50
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