Желев: Да пазим паметта, защото историята е обратима
София. Трябва да пазим паметта за този ден, защото нещата в историята са и обратими, когато забравяме какви престъпления са ставали преди това и какви...
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София. Трябва да пазим паметта за този ден, защото нещата в историята са и обратими, когато забравяме какви престъпления са ставали преди това и какви...
София. Сегашния парламент е рожба на едни избори, които останаха много съмнителни, с огромни междупратийни обвинения и търсене на решение от съда. Тов...
Едва ли не съдбата ме насочи към политиката, споделя Жельо Желев, председател на Младежката организация на РЗС и водач на листа във Велико Търново. "...