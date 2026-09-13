Експертиза за Талев на македонски
Министерството на културата ще направи собствена експертиза дали има нарушения при издаването на "Железният светилник" и "Илинден" на македонски. Това...
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Министерството на културата ще направи собствена експертиза дали има нарушения при издаването на "Железният светилник" и "Илинден" на македонски. Това...
Доц. Милен Михов, депутат от Патриотичния фронт: Издаването на романите на Димитър Талев в Македония би бил положителен факт, ако истинският текст е...
Благоевград. Известният роман „Железният светилник" на писателя Димитър Талев ще оживее на благоевградска сцена. На 27 януари Театър „Българска армия"...